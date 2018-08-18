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Лукашенко про приєднання Білорусі до РФ: Васалами не станемо

Президент Білорусі Олександр Лукашенко прокоментував можливість “приєднання” Білорусі до Російської Федерації.

Як повідомляє БелТА, 18 серпня під час кадрових призначень в уряд Лукашенко заявив, що Білорусь “ніколи не стане васалом жодної країни”.

– Я до Кремля звітувати не їжджу. Ми домовилися (з РФ. – Ред.) про наші взаємини. … Ми уклали понад сотню нормативно-правових актів, у нас створено певну базу. Ми усно можемо ухвалювати рішення і реалізовувати їх. У нас дуже добрі і близькі стосунки, – заявив Лукашенко.

При цьому він додав: – Якщо Росія підписала з Білоруссю договір, угоду, ми вимагаємо, щоб це бездоганно виконувалося. І я відкрито кажу, що ми ніколи не станемо васалами жодної країни.

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– Не треба від нас вимагати, як дехто починає вже на злобу дня писати: “Треба швидше Лукашенку вступити до складу РФ і Білорусь туди скинути”. Це будуть останні дні політика у Білорусі, який ухвалить таке рішення. … Ми можемо існувати в союзі з РФ і вирішувати наші спільні завдання без будь-яких проблем, – зазначив президент Білорусі.

Як повідомлялося, Лукашенко заявив, що Білорусь готова закрити кордони з Росією.

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