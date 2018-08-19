Північний потік-2: нові санкції США майже готові

У США майже завершили законопроект про санкції проти компаній, які беруть участь у будівництві газопроводу Північний потік-2.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на американських чиновників.

За їх словами, санкції обговорюються і можуть бути запроваджені упродовж кількох тижнів.

При цьому, за даними видання, вирішується питання, чи запроваджувати обмежувальні заходи тільки проти компаній-трубопрокатників, чи поширити їх також на банки, які фінансують проект.

У США вважають, що новий газопровід посилить і без того високу залежність Європи від російського газу.

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Нагадаємо, що канцлер ФРН Ангела Меркель відповіла на заявупрезидента США Дональда Трампа щодо того, що Німеччина повністю контролюється Росією у зв’язку з будівництвом газопроводу Північний потік-2.

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