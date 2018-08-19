Зустріч Меркель і Путіна тривала більше 3-х годин: про що говорили

Зустріч канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Росії Володимира Путіна у Мезебергу тривала близько 3,5 годин.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Відзначається, що деякий час лідери двох країн спілкувалися без перекладачів.

Після переговорів вони не виходили до преси, тому невідомо, чи були досягнуті якісь домовленості.

Але перед їх початком на прес-конференції Меркель заявила, що має намір обговорити з Путіним місію ООН на Донбасі, ситуацію у Сирії і газопровід Північний потік-2.

Читайте: Сенцов і мандат миротворців на Донбасі – зустріч Путіна і Меркель

Путін, у свою чергу сказав, що “РФ готова працювати над врегулюванням української кризи”, зазначивши зацікавленість у роботі в рамках нормандського формату і контактної групи, “готовність і далі сприяти спеціальній моніторинговій місії ООН“.

Фото: bundeskanzlerin