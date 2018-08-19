Зустріч Меркель і Путіна тривала більше 3-х годин: про що говорили

Зустріч канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Росії Володимира Путіна у Мезебергу тривала близько 3,5 годин.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
Відзначається, що деякий час лідери двох країн спілкувалися без перекладачів.
Після переговорів вони не виходили до преси, тому невідомо, чи були досягнуті якісь домовленості.
Heute ist Präsident Putin zu Gast bei Kanzlerin Merkel. Die Themen: die Lage in der Ukraine, der Gastransit nach Europa, der Syrien-Konflikt, das iranische Atomprogramm und die deutsch-russischen Beziehungen. „Auch kontroverse Themen können nur im Gespräch gelöst werden. Und deshalb freue ich mich, heute Wladimir Putin hier zu Gast zu haben“, so die Kanzlerin. — Today, Russia’s President Putin is visiting Chancellor Merkel in Meseberg, at the guest house of the Federal Government. The topics: the situation in Ukraine, gas tranfer to Europe, the conflict in Syria, Iran and the bilateral relations. “Even controversial problems can only be solved by talks. Therefore, I am happy to welcome President Putin”, Chancellor Merkel said.
Але перед їх початком на прес-конференції Меркель заявила, що має намір обговорити з Путіним місію ООН на Донбасі, ситуацію у Сирії і газопровід Північний потік-2.
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Путін, у свою чергу сказав, що “РФ готова працювати над врегулюванням української кризи”, зазначивши зацікавленість у роботі в рамках нормандського формату і контактної групи, “готовність і далі сприяти спеціальній моніторинговій місії ООН“.
Фото: bundeskanzlerin