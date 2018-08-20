Торгова війна. Туреччина поскаржилася на США у СОТ

Мінторгівлі Туреччини ініціювало судовий розгляд у Світовій організації торгівлі (СОТ) у зв’язку з рішенням США про підвищення митних зборів на турецьку сталь і алюміній.

Про це повідомляє агентство Анадолу.

– У зв’язку зі згаданими додатковими митами наша країна запросила США на дебати в СОТ. Таким чином, було ініційовано судовий розгляд через підвищення США тарифів на експортовані Туреччиною сталь і алюміній, – йдеться у заяві турецького відомства.

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Нагадаємо, на початку серпня США ввели проти двох турецьких міністрів санкції через кримінальне переслідування в Туреччині американського пастора, звинуваченого у підтримці військового заколоту. Потім Дональд Трамп оголосив про підвищення тарифів на імпорт турецької сталі та алюмінію. Президент Туреччини Реджеп Ердоган у відповідь заявив про намір бойкотувати електроніку, вироблену в США.

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