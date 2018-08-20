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В Амстердамі у магазині Apple вибухнув iPad – людей евакуювали

В одному з магазинів Apple в Амстердамі стався вибух планшета iPad.

iPad

В одному з магазинів Apple в Амстердамі (Нідерланди) вибухнув планшет iPad. Причиною події міг стати перегрів або негерметичність акумулятора, повідомляє AT5.

Відвідувачів магазину евакуювали. Безпосередньо від вибуху ніхто не постраждав.

Пізніше стало відомо, що через токсичний дим у трьох людей виникли проблеми з дихальними шляхами. Їм надали медичну допомогу.

Читайте: Презентація Apple у вересні 2018: характеристики, ціни і фото нових iPhone

До слова, компанія Samsung створила карту пам’яті для смартфонів з рекордним об’ємом у 512 ГБ.

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