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Отруєння Скрипаля: Велика Британія закликає ЄС ввести санкції проти РФ

Глава МЗС Великої Британії Джеремі Хант закликав країни ЄС ввести санкції відносно Росії через замах на колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію в англійському Солсбері.

ЄС санкції

Про це повідомляє Meduza.

Євросоюз, заявив Хант під час візиту у США, повинен наслідувати приклад США, які раніше оголосили про введення обмежувальних заходів через справу про отруєння Скрипаля.

За словами глави британського МЗС, необхідна єдина реакція “на правопорушення, де б вони не відбувалися – від вулиць Солсбері до долі Криму”.

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Нагадаємо, що США на початку серпня оголосили про введення санкцій відносно Росії через отруєння Сергія і Юлії Скрипаль в англійському Солсбері. За версією британських правоохоронних органів, Скрипалів отруїли речовиною Новачок, розробленою у Росії. Москва свою причетність до замаху заперечує.

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