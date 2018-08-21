Працювали на ФСБ. США розширили санкції проти РФ

США сьогодні ввели санкції проти двох росіян, однієї російської і однієї словацької фірми в рамках американської програми, спрямованої проти зловмисної кібердеятельності.
Про це повідомляє Reuters.
При цьому в Мінфіні США уточнили, що санкції накладаються на компанію Вела-Марін, яка знаходиться в Санкт-Петербурзі, і на Lacno S.R.O – розташована у Словаччині.
Торкнулися санкції і двох росіян, що пов’язані з компанією Divetechnoservices, на яку обмеження були введені раніше.
Їх внесли до переліку, передбаченого наказом 13694 Блокування власності окремих осіб, причетних до істотної зловмисної кіберактівності. Особи і компанії, проти яких запроваджуються санкції, надавали підтримку російській ФСБ.
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Раніше стало відомо, що у США майже завершили законопроект про санкції проти компаній, які беруть участь у будівництві газопроводу Північний потік-2.
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