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Працювали на ФСБ. США розширили санкції проти РФ

США сьогодні ввели санкції проти двох росіян, однієї російської і однієї словацької фірми в рамках американської програми, спрямованої проти зловмисної кібердеятельності.

Санкції проти РФ

Про це повідомляє Reuters.

При цьому в Мінфіні США уточнили, що санкції накладаються на компанію Вела-Марін, яка знаходиться в Санкт-Петербурзі, і на Lacno S.R.O – розташована у Словаччині.

Торкнулися санкції і двох росіян, що пов’язані з компанією Divetechnoservices, на яку обмеження були введені раніше.

Їх внесли до переліку, передбаченого наказом 13694 Блокування власності окремих осіб, причетних до істотної зловмисної кіберактівності. Особи і компанії, проти яких запроваджуються санкції, надавали підтримку російській ФСБ.

Читайте: Північний потік-2: компанії ризикують потрапити під санкції США

Раніше стало відомо, що у США майже завершили законопроект про санкції проти компаній, які беруть участь у будівництві газопроводу Північний потік-2.

Фото: Dreamstime

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