Якщо зробить кроки в Україні – Трамп назвав умови для зняття санкцій з РФ

США розглянуть можливість зняття санкцій з Росії якщо вона зробить кроки в Україні.

Президент США Дональд Трамп заявив, що розгляне питання зняття санкцій з Росії, якщо вона “зробить кроки в Україні та Сирії”, передає Reuters.

– Трамп розповів, що Путін не піднімав в розмові з ним питання санкцій США щодо Росії, але він розгляне питання про їх зняття, якщо Росія зробить кроки в таких областях, як Сирія або Україна, – йдеться у повідомленні.

За словами Трампа, він не готовий приймати рішення без подібних кроків з боку РФ.

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Президент США також розповів, що він обговорював з Путіним безпеку Ізраїлю і Сирії, анексію Криму і вторгнення в Східну Україну, газопровід Північний потік 2.

До слова, влада США підготувала законопроект про введення нових санкцій, які завадять завершити будівництво газопроводу Північний потік-2 між Росією і Німеччиною.