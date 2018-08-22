Екс-адвокат Трампа зробив скандальну заяву у суді

Колишній адвокат Дональда Трампа Майкл Коен на суді під присягою заявив, що за вказівкою “кандидата на федеральну посаду” здійснював платежі, щоб вплинути на вибори.

Про це повідомляє Reuters.

За словами федерального судді, Коен заявив на судовому засіданні, “що заплатив $130 і 150 тис. двом жінкам з метою вплинути на вибори”.

Таким чином, Майкл Коен визнав себе винним за вісьмома пунктами, серед яких – податкове шахрайство та порушення фінансування виборчої кампанії.

Водночас він не назвав ім’я кандидата. Але адвокат Коена Ленні Девіс у Twitter написав, що цим кандидатом був Дональд Трамп.

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– Сьогодні він (Коен) встав і дав свідчення під присягою, що Дональд Трамп доручив йому вчинити злочин, заплативши двом жінкам з метою вплинути на вибори. Якщо ці платежі були злочином для Майкла Коена, то чому вони не були злочином для Дональда Трампа? – зазначив адвокат.

Нагадаємо, раніше порнозірка Стормі Деніелс заявляла, що Коен заплатив їй $130 тис. незадовго до виборів президента США у листопаді 2016 року, щоб вона мовчала про секс з Трампом.

Фото: Al Drago/Getty Images