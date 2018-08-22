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Facebook видалив більше 600 сторінок за дезінформацію

Компанія Facebook виявила кампанії з Росії та Ірану, які займалися дезінформацією.

Facebook

Керівник Facebook Марк Цукерберг заявив, що компанія видалила 652 сторінки, які були спрямовані на дезінформацію користувачів, передає Deutsche Welle.

Вони керувалися з Росії та Ірану.

Повідомляється про дві кампанії, між якими не було виявлено зв’язку. Проте в обох ситуаціях використовували подібну тактику – створення мережі облікових записів з метою ввести в оману користувачів мережі.

Видалені сторінки були націлені на користувачів на Близькому Сході, в Латинській Америці, США і Великій Британії.

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Частина сторінок була пов’язана з джерелами, які уряд США ідентифікував як військову розвідку Росії. За інформацією адміністрації Facebook, діяльність цих акаунтів була зосереджена на Україні та Сирії.

До слова, США розглянуть можливість зняття санкцій з Росії якщо вона зробить кроки в Україні.

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