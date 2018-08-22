Грузія подала позов проти РФ в ЄСПЛ

Грузія подала позов проти Російської Федерації до Європейського суду з прав людини.

Про це йдеться в заяві Міністерстсва юстиції Грузії.

Росію звинувачують у масових порушеннях прав людини та переслідуванні етнічних грузинів на окупованій території Абхазії та Південної Осетії.

За даними Мін’юсту, Грузія представила суду відповідні докази і порушила питання щодо відповідальності РФ на окупованих грузинських територіях та адміністративної практики порушень прав населення по лінії окупації.

– Вимога Грузії полягає в заклику до Європейського союзу встановити відповідальність Росії за порушення багатьох статей Європейської конвенції. Зокрема, організована окупація Росією і цілеспрямована кампанія проти населення Грузії порушує статтю 2 Європейської конвенції, статтю 3 (заборона тортур), 5 (право на свободу і безпеку), 8 (право на захист сімейного життя), — наголосили у міністерстві.

Також вказано, що російська влада не сприяє Грузії в пошуку злочинців і підозрюваних, які переховуються на території РФ.

– Незважаючи на злочини, вчинені під російською окупацією на окупованих територіях, прокуратура Грузії не має можливості повністю визначити всі обставини злочинів та покарати всіх винних. Крім того, як і раніше неможливо заарештувати підозрюваних, оскільки вони знаходяться на окупованих територіях, — заявили в грузинському відомстві.

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Як відомо, у Грузії вже є дві міждержавних справи з Росією, які розглядалися у суді. Рішення щодо першої справи, яка стосувалася депортації грузинських громадян з Росії, ухвалили на користь Грузії. Другий позов про війну в серпні 2008 року наразі очікує на рішення.