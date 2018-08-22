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Латвія і Естонія мають намір стягнути з РФ збитки за радянську окупацію

Уряди Латвії та Естонії хочуть стягнути з Росії збитки за радянську окупацію.

Санкції проти РФ

Уряди Латвії та Естонії висловили намір домагатися від Росії стягнення збитків за радянську окупацію, йдеться у спільній заяві міністрів юстиції Латвії Дзінтарса Расначса та Естонії Урмаса Рейнсалу.

Міністри наголосили на тривалому співробітництві між правосуддям і міжнародним правом у тлумаченні наслідків радянської окупації з тим, щоб чесно увічнити пам’ять жертв.

– У зв’язку з цим міністри юстиції двох країн у своїй заяві наголосили на важливості збереження пам’яті про людські втрати, понесені за радянської окупації, і вивчення можливостей висунути вимогу про відшкодування збитків до Російської Федерації як правонаступниці Радянського Союзу, – йдеться у заяві.

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До слова, США ввели санкції проти двох росіян, однієї російської і однієї словацької фірми в рамках американської програми, спрямованої проти зловмисної кібердеятельності.

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