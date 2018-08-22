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Манафорт винен: рішення суду присяжних за 8 пунктами

Суд присяжних в американському місті Олександрія (штат Вірджинія) визнав винним колишнього главу виборчого штабу Дональда Трампа і екс-радника Віктора Януковича Пола Манафорта за 8 з 18 пунктів обвинувачення.

Пол Манафорт

Про це повідомляє Reuters.

Відзначається, що 5 з 8 обвинувачень мають відношення до ухилення від податків, 1 – недекларування іноземних банківських рахунків, як того вимагає закон. Ще 2 пункти – щодо банківського шахрайства.

За іншими 10 пунктами, за якими присяжні не змогли досягти консенсусу, суддя оголосив процес таким, що не відбувся, і відклав їх розгляд до 29 серпня.

Якщо суддя погодиться з висновками присяжних, Манафорту загалом загрожує до 80 років ув’язнення.

Президент США Дональд Трамп уже назвав вирок Манафорту “ганьбою” і заявив, що це не має нічого спільного з “російським змовою”, передає AP.

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Раніше бухгалтер Пола Манафорта зізналася у суді, що допомогала фальсифікувати документи та фінансові записи.

Фото: Mark Wilson/Getty Images

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