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НАТО пояснило Путіну, навіщо стягує війська до кордону РФ

НАТО відповіло на заяву президента РФ Володимира Путіна з приводу дій альянсу біля кордонів Росії.

Виступаючи на прес-конференції за підсумками переговорів з президентом Фінляндії, Путін заявив, що НАТО збільшує кількість техніки і особового складу поблизу кордонів Росії.

За його словами, Росія готова обговорювати польоти бойових літаків з альянсом, в той час як той відмовляє.

– НАТО розвернуло військовий контингент у кількості 4 тис. осіб у східній частині альянсу, щоб стримувати можливу агресію. Цей військовий контингент не може зрівнятися з силами, розгорнутими Росією. Навпаки, у Росії є війська в Україні, Грузії та Молдові проти волі їхніх урядів, – цитує Reuters офіційного представника НАТО Оану Лунгеску.

Це також суперечило твердженню Путіна про те, що західний військовий альянс відмовляється обговорювати правила військових польотів з Росією, заявляючи, що авіація є проблемою на різних спільних військових форумах.

Читайте: Україна і Грузія в орбіті НАТО: Путін перейшов до погроз

– Що стосується авіації, ми обговорили безпеку Балтійського моря в Раді Росія-НАТО, – сказала вона.

Нагадаємо, дії НАТО у разі настання РФ на Україну.

ФотоStefan Redel/Dreamstime.com

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