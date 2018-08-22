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У Мексиці дозволили секс у публічних місцях

Влада міста Гвадалахара в Мексиці ухвалила закон, що дозволяє заняття сексом у публічних місцях.

Як повідомило 20 серпня видання NBC Washington, таким чином влада міста розраховує, що поліція зосередиться на боротьбі зі злочинністю.

Гвадалахара вважався одним із найконсервативніших міст у Мексиці. Тепер же, після вступу в силу нового закону, правоохоронці не зможуть карати і штрафувати ексгібіціоністів, а також людей, які займаються сексом на публіці.

Однак якщо все ж статевий акт в автомобілі, парку або інших громадських місцях потривожить місцевих жителів і ті направлять скаргу, поліція зможе вжити заходів.

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– Подібні дії розцінюватимуться як адміністративне правопорушення, – наголошується в законі.

Ініціатива влади вже викликала резонанс серед місцевих жителів. Хтось назвав закон аморальним, а хтось ці зміни привітав.

До слова, Факти ICTV розібралися, чи можна в Україні займатися сексом у громадських місцях.

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