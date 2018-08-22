Волкер назвав умову для єдиної Європи

Формування образу єдиної Європи можливе лише за участі народів України і Росії.

Про це заявив спецпредставник США у справах України Курт Волкер, пише Інтерфакс-Україна.

– Ідею єдиної та вільної Європи ніколи не буде реалізовано без участі України і Росії. І це не означає – поліцейської Росії, авторитарного Кремля, це означає – Росії як народу і держави. Вони теж повинні бути частиною процесу, інакше це ніколи не закінчиться, ми ніколи не будемо у безпеці, – сказав Волкер на міжнародній конференції з питань європейської й трансатлантичної стійкості у Вільнюсі.

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За його словами, те, де зараз перебуває Захід, “більше нагадує наполовину наповнену склянку, ніж наполовину порожню”.

До слова, Волкер нагадав Росії, що вона не може бути імперією і мати гарні відносини з сусідами одночасно.