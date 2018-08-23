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Через 8 років. РФ дозволила Польщі оглянути уламки літака Качиньського

Росія задовольнила запит компетентних органів Польщі та дозволила вперше оглянути уламки літака Ту-154М президента Польщі Леха Качиньського, який розбився у квітні 2010 року під Смоленськом.

Смоленська катастрофа

Про це повідомляє Слідчий комітет РФ.

– Слідчим комітетом запит задоволено, і з 3 по 7 вересня 2018 року заплановано виробництво у присутності польських представників додаткового огляду речових доказів – агрегатів, підсистем і елементів конструкції літака Ту-154М, що зберігаються у місті Смоленську, – йдеться у повідомленні.

Відзначається, що огляд буде проводитися досвідченими слідчими центрального апарату відомства за участю співробітників Головного управління криміналістики із застосуванням всієї необхідної для фіксації його ходу і результатів криміналістичної техніки.

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Ще місяць тому РФ відмовила Польщі в реконструкції уламків літака Ту-154М, у якому в 2010 році під Смоленськом розбився президент Польщі Лех Качиньський і низка польських посадовців.

Фото: Gazeta Polska

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