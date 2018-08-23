Чому НАТО і РФ ніколи не зважаться на відкриту війну

Ні країни-члени НАТО, ні Росія не зацікавлені у військовому протистоянні – це може призвести до третьої світової війни.

Таку думку в коментарі телеканалу ZIK висловив політичний аналітик Андрій Бузаров.

– Члени НАТО не зацікавлені в тому, щоб зараз були якісь військові дії на їх території або на якісь нейтральній території саме з Росією. Це все кошти, проблеми, теоретично це може призвести до третьої світової війни, – пояснив експерт.

Водночас, за його словами, дипломатично та політично ми уже маємо таке протистояння, і доказ тому – конфлікт на Донбасі.

– Це така реакція Володимира Путіна на те, що він колись, можливо, злякався, що НАТО може розширитись до кордонів Росії, крім тих меж, які вже сьогодні є – країн Балтії та Норвегії. Можливо, він злякався і на упередження анексував Крим і зробив війну на Донбасі буферною зоною між НАТО і РФ, – сказав Бузаров.

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Тим часом, американський вчений назвав імовірну дату початку третьої світової війни.

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