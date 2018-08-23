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Санкції у дії: швейцарський банк заморозив $5 млрд грошей РФ

Через санкції США проти РФ один з найбільших банків Швейцарії Credit Suisse заморозив приблизно 5 мільярдів швейцарських франків ($5 млрд), пов’язаних з Росією.

Про це повідомляє Reuters.

Такий крок Credit Suisse, якому належали літаки російського олігарха Олега Дерипаски та який надавав гроші російському олігархові Віктору Вексельбергу, підкреслює страх багатьох банків перед репресіями з боку Вашингтона за їхню співпрацю з підсанкційними російськими фізичними особами та організаціями.

Для російської еліти такі кроки можуть зупинити важливий шлях фінансування, а також закрити безпечну гавань для зберігання мільярдів рублів їхнього багатства, відзначає агентство.

– Credit Suisse працює з міжнародними регуляторами, де б вони не працювали, щоб забезпечити дотримання санкцій, включаючи дотримання санкцій проти Росії, – сказала прес-секретар банку, водночас не називаючи імен власників, чиї рахунки були заморожені.

Тривалий час Швейцарія, популярна серед багатих росіян за поєднання банківської безпеки, політичної стабільності і блискучих гірськолижних курортів, стала одним з найважливіших напрямків для грошей російських багатіїв.

Читайте: Отруєння Скрипаля: Велика Британія закликає ЄС ввести санкції проти РФ

За даними російського центробанку, у 2017 році до Швейцарії надійшли близько 6,2 млрд доларів або 14% від загального обсягу російського транскордонного відтоку. Це майже в три рази більше, ніж надійшло в США.

Нагадаємо, 22 серпня розпочинається перший етап нових американських санкцій проти Росії, які були введені через отруєння Сергія Скрипаля та його дочки у британському місті Солсбері.

ФотоAleksandr Kichigin/Dreamstime.com

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