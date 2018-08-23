У Росії різко обвалився рубль

ЦБ РФ встановив курс євро на 24 серпня у 79,25 рублів. У порівнянні з попереднім днем курс європейської валюти зріс більш ніж на 1 рубль.
Попередній раз офіційний курс євро піднімався вище 79 рублів 12 квітня, пише Meduza.
Офіційний курс долара – 68,52 рубля (+91 копійка). Це максимум з початку квітня 2016 року.
До слова, російська валюта дешевшає з початку серпня на тлі повідомлень про нові американських санкції.
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РБК пов’язує чергове падіння зі збільшенням покупок Банком Росії валюти для Мінфіну 20-21 серпня.
Нагадаємо, 22 серпня розпочався перший етап нових американських санкцій проти Росії, які були введені через отруєння Сергія Скрипаля та його дочки у британському місті Солсбері.
Фото: Vitaly Iskakov/Dreamstime.com
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