У Сербії затримали ватажка найманців, які воювали на Донбасі

Поліція Сербії затримала Братислава Живковича за підозрою в участі у війні на Донбасі.

Поліція Сербії затримала лідера організації Четницький рух Братислава Живковича за підозрою в організації участі громадян країни у війні на Донбасі на боці російсько-окупаційних військ, повідомляє Радіо.Свобода.

Громадян Сербії в Україні звинувачують у нападах на українські сили на околицях Донецька й Луганська.

Підозрюваного затримали на 48 годин, згодом йому мають висунути обвинувачення.

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За участь у війнах за кордоном карний кодекс Сербії передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 місяців до 5 років, організаторам участі – від 2 до 10 років.

До слова, у Німеччині затримано громадянина Росії Магомеда-Алі С., який збирався здійснити теракт з вибухівкою.