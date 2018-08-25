Статую Христа-Спасителя у Ріо підсвітили кольорами українського прапора

З нагоди Дня незалежності України всесвітньо відому туристичну пам’ятку Ріо-де-Жанейро (Бразилія) – статую Христа-Спасителя- підсвітили в українські кольори.
Відповідне фото з’явилося на Facebook-сторінці посольства України в Бразилії.
– З нагоди 100-річчя відродження Української Державності, 27-ї річниці незалежності України та національного свята Бразилії – Дня української громади, на прохання посольства України в Бразилії п’ятий рік поспіль всесвітньовідома туристична принада Ріо-де-Жанейро – статуя Христа-Іскупителя освітлена в українські кольори, – йдеться у повідомленні.
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До речі, співробітники посольства Великої Британії привітали Україну із Днем незалежності запальним українським народним танком.
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