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Статую Христа-Спасителя у Ріо підсвітили кольорами українського прапора

З нагоди Дня незалежності України всесвітньо відому туристичну пам’ятку Ріо-де-Жанейро (Бразилія) – статую Христа-Спасителя- підсвітили в українські кольори.

Статуя Христа-Спасителя у Бразилії

Відповідне фото з’явилося на Facebook-сторінці посольства України в Бразилії.

– З нагоди 100-річчя відродження Української Державності, 27-ї річниці незалежності України та національного свята Бразилії – Дня української громади, на прохання посольства України в Бразилії п’ятий рік поспіль всесвітньовідома туристична принада Ріо-де-Жанейро – статуя Христа-Іскупителя освітлена в українські кольори, – йдеться у повідомленні.

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До речі, співробітники посольства Великої Британії привітали Україну із Днем незалежності запальним українським народним танком.

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