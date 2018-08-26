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Похорон Маккейна: де прощатимуться і чому не пустять Трампа

Сенатора Джона Маккейна поховають в Аннаполісі, у штаті Меріленд.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на джерела у Республіканській партії, які беруть участь в організації заходу.

За даними газети, прощання з сенатором пройде у будівлі законодавчої асамблеї штату Арізона. Місце прощання вибрали не випадково, оскільки Маккейн представляв цей штат у конгресі США протягом 35 років.

Про точну дату похорону поки не повідомляється.

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Відзначимо, що Маккейн не захотів, щоб на його похороні був присутній президент США Дональд Трамп.

Нагадаємо, сенатор-республіканець Джон Маккейн помер у віці 81 року.

Фото: Getty Images

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