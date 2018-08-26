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Помер Джон Маккейн

Сенатор-республіканець Джон Маккейн помер у віці 81 року, повідомило українське посольство у США.

– Ми сумуємо з приводу втрати одного з найбільших друзів України і американського героя сенатора Джона Маккейна. Його величезний внесок у свободу і демократію України ніколи не буде забутий. Сенатор Маккейн приєднався до українського народу на Майдані в Києві взимку 2013 року, подорожуючи на Донбас напередодні нового року 2015-го, щоб підняти дух українських солдатів, – йдеться у повідомленні українського посольства в США на своїй офіційній сторінці в соцмережі Facebook у неділю вночі.

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– Посольство України висловлює свої найглибші співчуття родині та друзям Джона Маккейна. Ми сумуємо разом з вами і американським народом, – йдеться у повідомленні

Нагадаємо, у липні 2017 року у сенатора виявили гліобластому під час операції з видалення гематоми з-під ока. У тому ж місяці він переніс операцію на мозку і в кінці липня повернувся на роботу в Сенат США. Кілька днів тому сім’я сенатора повідомила про відмову від лікування.

Фото: Getty Images

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