Україна дасть Європі найкраще: 20 головних цитат Маккейна

Згадуємо важливі цитати друга України сенатора Джона Маккейна, який пішов із життя після боротьби з важкою хворобою.

Джон Маккейн був послідовним другом України і завжди жорстко виступав проти Росії і конкретно глави Кремля Володимира Путіна.

Згадуємо найгостріші висловлювання Маккейна.

– Ми житимемо з вічним соромом через те, що не дали українцям зброю, щоб вони себе захистили.

– Президент США не може вести за собою вільний світ, вітаючи диктаторів з перемогою на фіктивних виборах. Привітавши Путіна, президент Трамп образив кожного громадянина Росії, якому було відмовлено в праві на чесне голосування.

– Страх – це можливість для сміливості, а не доказ боягузтва.

– Сполучені Штати Америки повинні дати Володимиру Путіну і усім іншим агресорам чіткий сигнал, що ми не терпітимемо нападок на нашу демократію. За останні вісім місяців яку ціну заплатила Росія за втручання в наші вибори? Дуже невисоку.

– Я не беру участь у спостереженні на виборах в уявних країнах (у відповідь на запрошення відвідати вибори в “ЛНР”).

– Я оптиміст, навіть коли справа стосується Росії.

– Лідери України описують стратегію президента Росії Володимира Путіна як у (комп’ютерній) грі Pac-Man – укус території України за укусом досить невеликими порціями, щоб не викликати масштабної міжнародної реакції. Але в цей момент має стати очевидно усім, що Путін не хоче дипломатичного вирішення конфлікту. Він прагне домінувати в Україні.

– Росія – бензоколонка, яка маскується під країну. Це клептократія, корупція. Це нація, економіка якої спирається виключно на поставки нафти і газу. Тому економічні санкції важливі.

– Деякі люди розуміють тільки одне – силу. ФІФА повинна відчути караючу міць і лють наших збройних сил… Немає сенсу затримувати дрібних поплічників, поки лідер ФІФА гуляє на волі. Я переслідуватиму Зеппа Блаттера до самих воріт пекла.

– Думаю, Росія найголовніша зараз загроза. Значніша за Ісламську державу. Я думаю, що ІД може творити жахливі речі. Але саме росіяни спробували знищити основу демократії, змінити результат виборів в Америці.

– Слова європейців нічого не варті.

– Я можу висловити лише задоволення тим, що “дорогий керівник” (Кім Чен Ір) приєднався в пеклі до таких, як Каддафі, бен Ладен, Гітлер і Сталін.

– Лавров – це маріонетка бандита і вбивці, який використовував високоточну російську зброю для ударів по лікарнях в Алеппо, порушував права людини по всьому регіону, вторгнувся в Україну, забрав Крим. Він діяв найбільш кричущим і розбійним чином, і йому нічого було робити в Овальному кабінеті.

– Угорщина є нацією на межі здачі суверенітету неофашистському диктатору, нацією, яка лягає в ліжко до Володимира Путіна.

– Росіяни заслуговують кращого, ніж Путін… Президент Путін… не вірить, що на волі людська природа може піднятися над своїми слабкостями і побудувати справедливе, мирне і процвітаюче суспільство. Або як мінімум, він не вірить, що це можуть зробити громадяни Росії. Тому він править, використовуючи ці слабкості, за допомогою корупції, репресій і насильства. Він править для себе, але не для вас.

– Дорогий Влад! (Звернення до Путіна) “Арабська весна” наближається до твоїх околиць.

– Прийшов час вести себе більш жорстко з Росією. Для США настав час висловити свою думку в зв’язку з порушеннями прав людини, вироками, а також діяльністю цього автократа, полковника КДБ, який продовжує пригнічувати народ Росії.

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– Отже, (президент Ірану Махмуд) Ахмадінежад хоче бути першим іранцем у космосі, а хіба він не був там минулого тижня? (Коментуючи запуск Іраном у космос мавпи).

– Я не думаю, що усі ці події (революції) обмежені Близьким Сходом… Цей вітер змін дме і розноситься, і якби я був Володимиром Путіним, то поводився б трохи менш самовпевнено, перебуваючи в Кремлі зі своєю клікою з КДБ.

– Ваша мирна боротьба надихнула всю країну на зміни. Ми знаходимося тут, щоб підтримати вашу справедливу справу і право змінити свою долю вільно, мирно і демократично. І ваша доля, як ми вважаємо, знаходиться в об’єднаній Європі – Україна дасть Європі найкраще, і Європа дасть найкраще Україні. Америка разом з вами!

Нагадаємо, сенатор-республіканець Джон Маккейн помер у віці 81 року.