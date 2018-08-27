Аномальний холод. На курортах Чехії зафіксували заморозки

На курортах Чехії метеорологи зафіксували рекордно низьку для кінця літа температуру – мінус 8,5°C.

Про це повідомляє Radio Praha.

– Найхолодніші ночі видалися в Карлових Варах, Ліберці, Вімперку. Найхолодніше було в Південній Чехії в містечку Волари. Тут метеорологи зареєстрували падіння температури нижче нульової позначки до рівня -8,5°C, – йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що на всіх метеостанціях, за винятком празького Клементинума, зареєстровано нічне падіння температури повітря нижче 10°C.

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До слова, в Україні протягом тижня синоптики прогнозують зниження температури та короткочасні дощі переважно у західних областях.

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