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Говорили про Україну – Трамп і Меркель провели телефонну розмову

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент США Дональд Трамп обговорили ситуацію в Україні у ході телефонної розмови.

Про це повідомив прес-секретар Меркель Штеффен Зайберт, пише прес-служба німецького уряду.

Зайберт зазначив, що лідери двох країн говорили про Україну та західні Балкани, не вдаючись до подробиць. Також вони обговорили ситуацію в Сирії.

– Переговори зосереджені на сучасних міжнародних проблемах і питаннях торгівлі. Канцлер і президент поділяють стурбованість з приводу розвитку ситуації в Сирії, зокрема гуманітарної ситуації в регіоні Ідліб. Росію закликають до стримуючого впливу на сирійський режим і запобігання подальшій ескалації, – йдеться у заяві.

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Нагадаємо, про що говорили Володимир Путін і Ангела Меркель на нещодавній зустрічі.

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