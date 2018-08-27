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Ми вершимо історію – передсмертне послання Маккейна

Сьогодні помічник американського сенатора Джона Маккейна Рік Девіс зачитав передсмертне послання політика.

Про це повідомляє Daily Mail.

– Ми втрачаємо нашу велич, коли плутаємо патріотизм з первісним суперництвом, яке сіє кривду, ненависть і насильство у всіх куточках земної кулі. Ми послаблюємо його, коли ховаємося за стінами, замість того, щоб руйнувати їх, коли сумніваємося в силі наших ідеалів і не довіряємо їм бути великою силою змін, якою вони завжди були, – сказано в листі.

Маккейн закликав американців не впадати у відчай через труднощі, з якими стикається зараз країна, і вірити у майбутнє і велич США.

New York Post також додає, що сенатор сказав, що робив помилки і жалкує щодо них, однак сподівається, що його любов до Америки переважить їх. Він додав, що вважає себе найщасливішою людиною на землі, що його життя було сповнене пригод, і що пережитого їм вистачило б на десять життів.

За його словами, він би не проміняв жодного дня свого життя на кращий день іншого життя. Сенатор висловив також любов до своєї сім’ї і своїх соотечетственніків.

– Американці ніколи не йдуть. Ми ніколи не здаємося, ми ніколи не розійдемося від історії. Ми вершимо історію. Прощайте, американці, нехай благословить вас Бог, і хай благословить Бог Америку, – закінчив сенатор.

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Нагадаємо, Джона Маккейна поховають 2 вересня на території Військово-морської академії в Аннаполісі, яку він закінчив у 1958 році.

ФотоChristopher Halloran/Dreamstime.com

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