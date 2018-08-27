Нафтовий скандал: Лукашенко звинуватив РФ у зриві домовленостей

Олександр Лукашенко дорікнув РФ у відмові перераховувати до бюджету Білорусі частину коштів від “перемитнення” нафти.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко дорікає Мінфіну Росії у відмові від перерахування до білоруського бюджету частини коштів від “перемитнення” при реекспорті російської нафти. Глава держави також вважає “не нормальною” ініціативу російської сторони про обмеження безмитних поставок нафтопродуктів до Білорусі.

– Хтось із так званих розумних лібералів (не буду називати прізвища) у Мінфіні Росії побачив, що білоруси аж надто багато отримали, і збіднів російський бюджет (…), і росіяни перестали перераховувати частину коштів – у порушення наших домовленостей, – заявив Лукашенко в ефірі телеканалу Білорусь-1, коментуючи зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним у Сочі 22 серпня, пише Інтерфакс-Україна.

Лукашенко пояснив, що домовленості про “перемитнення” 6 млн тонн нафти були досягнуті в період, коли ціна нафти становила $40-50 за барель.

– А потім нафта підскочила (в ціні. – Ред.). і нам до бюджету потрапило трохи більше грошей, ніж розраховували тоді російські експерти і російський уряд (…) Але у нас підписана домовленість. Ну, так склалася ситуація, – сказав президент Білорусі.

Читайте: У Росії різко обвалився рубль

Він підкреслив, що під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним ця тема була однією з основних.

– Це ж не якісь подарунки Білорусі з боку Росії. За цим же криються відповідні наші послуги для Російської Федерації. Я можу перерахувати, починаючи від військових баз та іншого, транзиту, кордонів і оборонних питань. Тобто це не безкоштовно. Це не подарунки. Але ось – порушення. Ми і обговорювали. Так не можна чинити. Якщо є питання, давайте сідатимемо і обговорюватимемо ці проблеми, – сказав Лукашенко.

Як повідомлялося, Лукашенко прокоментував можливість “приєднання” Білорусі до Російської Федерації.