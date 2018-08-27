PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Росія / Пропустить вибори: у Москві заарештували Навального/

Пропустить вибори: у Москві заарештували Навального

Тверський суд Москви заарештував російського політика і громадського діяча Олексія Навального на 30 діб через організації акції на підтримку “страйку виборців”, яка відбулася 28 січня.

Про це повідомила його прес-секретар Кіра Ярмиш на своїй сторінці у Twitter.

Таким чином Олексій Навальний пропустить єдиний день голосування в РФ, який відбудеться 9 вересня.

Також активіст пропустить призначену на цей день всеросійську акцію проти підвищення пенсійного віку.

Читайте: У РФ назвали причину, по якій не можуть обміняти Сенцова

З урахуванням терміну затримання політик проведе під арештом 27 діб, оскільки йому в залік підуть два дні у серпні і кілька годин усічні, пояснив РБК юрист Фонду боротьби з корупцією Іван Жданов.

Нагадаємо, як Навальний підняв акцію протесту проти підвищення пенсійного віку в РФ.

Фото: Кіра Ярмиш

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Санкції проти Росії
Санкції з пекла: чи залишиться Росія без долара і що буде з рублем
5 днів без їжі і води: родину на надувному човні віднесло у відкрите море (18+)
ООС
Болтон: Росія непрямо визнає участь у війні на Донбасі
США
США готові співпрацювати, аби запобігти втручанню РФ у вибори в Україні
CV-1
“Конкурент” Tesla: у Росії створили власний електрокар
Чому НАТО і РФ ніколи не зважаться на відкриту війну
Впав на бік: у РФ після параду перекинувся танк
У Росії різко обвалився рубль
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка