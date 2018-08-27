Пропустить вибори: у Москві заарештували Навального

Тверський суд Москви заарештував російського політика і громадського діяча Олексія Навального на 30 діб через організації акції на підтримку “страйку виборців”, яка відбулася 28 січня.

Про це повідомила його прес-секретар Кіра Ярмиш на своїй сторінці у Twitter.

Таким чином Олексій Навальний пропустить єдиний день голосування в РФ, який відбудеться 9 вересня.

Також активіст пропустить призначену на цей день всеросійську акцію проти підвищення пенсійного віку.

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З урахуванням терміну затримання політик проведе під арештом 27 діб, оскільки йому в залік підуть два дні у серпні і кілька годин усічні, пояснив РБК юрист Фонду боротьби з корупцією Іван Жданов.

Нагадаємо, як Навальний підняв акцію протесту проти підвищення пенсійного віку в РФ.

Фото: Кіра Ярмиш