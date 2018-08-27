Протести в Молдові: мітинг у центрі Кишинева жорстко зачистили

Поліція розігнала учасників антиурядового протесту, які залишилися ночувати біля пам’ятника в центрі Кишинева.
Вдень 26 серпня тисячі людей вийшли на антиурядовий мітинг у центрі столиці Молдови. Однак вже під ранок 27 серпня правоохоронці розігнали антиурядовий протест у центрі Кишинева.
Як повідомляє молдавське видання NewsMaker, учасників мітингу розігнали приблизно о 6-7 ранку понеділка.
За словами активістів, близько 5 ранку до площі приїхало 15 автобусів поліції, вони перекрили рух до центру міста і оточили протестувальників, які сиділи біля пам’ятника Штефану чел Маре.
Правоохоронці зачитали розпорядження мерії, в якому говорилося, що нібито 27 серпня тут заплановано проведення заходів.
Один з лідерів протестної акції заступник голови партії Платформа гідності й правди Олександр Слусар зазначив, що протестувальникам пригрозили, якщо вони не підуть з площі добровільно, буде проведена “насильницька евакуація”.
Читайте: Україна і Молдова збудують міст через Дністер
Після цього понад півсотні протестувальників взялися за руки, а поліцейські стали по одному висмикувати людей з “ланцюга”.
Нагадаємо, Україна, Грузія і Молдова підписали заяву про створення Міжпарламентської асамблеї.
Фото: twitter.com/cristivlas