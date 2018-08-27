Санкції з пекла: чи залишиться Росія без долара і що буде з рублем

Рубль почав свої небезпечні танці, а Вашингтон готує для Москви нові дошкульні санкції. За дописами кремлівських ЗМІ, вони можуть вбити російську валюту вже до кінця цього року.

Завтра починає діяти перший етап нових санкцій. Покарання за хімічну атаку на Скрипалів у британському Солсбері. Вашингтон обмежує експорт до Росії продукції військового призначення та обладнання для нафтогазового сектору.

Але це лише початок. Другий етап буде значно потужнішим і вступить у силу за три місяці. Якщо Росія не надасть гарантій більше не використовувати хімічну зброю та не допустить на свою територію міжнародних експертів для перевірки.

Повна заборона будь-якого експорту американських товарів до Росії, крім продовольства і табу на імпорт російської продукції.

Санкції фактично матимуть необмежений термін дії, якщо Росія не змінить правила гри. Заявив у Києві радник Трампа з нацбезпеки Джон Болтон.

Але експерти кажуть, що паніка на ринках та російський рубль, який цього тижня пробив дворічне дно – це реакція на законопроект кількох американських сенаторів, котрий вже встигли назвати санкціями з пекла.

Росію можуть офіційно визнати країною-спонсором міжнародного тероризму та накласти ембарго на поставки нафти та газу. Тобто фактично прирівняти до таких ізгоїв як Іран та КНДР.

Але справжнім нокаутом для російської економіки може стати обмеження на відкриття доларових рахунків державним банкам.

Тим часом своєрідну відповідь Чемберлену підготував російський Мінфін. Там мають намір перевести розрахунки із закордонними компаніями з долара на національні валюти.

Неймовірний тиск політичного істеблішменту всередині країни щодо можливої змови з росіянами та втручання у американські вибори, змушує адміністрацію Трампа рухатись у антикремлівському фарватері.

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Це може спрацювати на тлі зростаючої ворожнечі Берліна та Вашингтона щодо газопроводу Північний потік-2. Адміністрація Трампа завершує роботу над санкційним пакетом проти компаній, які беруть участь у будівництві газопроводу. Водночас Путін почав відверто загравати з Меркель на трубі.

Тим часом, сам Трамп не виключає пониження санкційного тиску в обмін на російські поступки у сирійському та українському питаннях.

Кремлівські ЗМІ, схоже, поспішили заявити про нову любов Меркель і Путіна. Цього тижня канцлер під час візиту до Тбілісі заявила, що Москва має вивести свої війська з грузинської території. Теж стосується і України.

Вже зараз очевидно, що у разі прийняття пекельного законопроекту американських сенаторів, між Москвою і Вашингтоном почнеться повноцінна холодна війна з неймовірними економічними втратами для Росії. І болючим ударом для ЄС, все більше країн які відкрито заявляють про необхідність перезавантаження стосунків з Кремлем.

Раніше повідомлялося, що 22 серпня повинен був початися перший етап нових американських санкцій проти Росії, але введення в дію відклали до 27 серпня.