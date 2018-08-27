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Вистрибнули з човна та дерлися по камінню: півсотні мігрантів “взяли штурмом” пляж в Іспанії

У мережі з’явилося відео, на якому 50 мігрантів штурмують переповнений туристами пляж Барроса в Іспанії.

Інцидент стався 26 серпня приблизно о 15.30 на курорті Коста-де-ла-Лус, повідомляє Daily Mail.

На відео видно, як гумовий човен із близько 50 мігрантами пристає до південного узбережжя Іспанії.

Біженці кидаються у сторону п’ятизіркового готелю Sancti Petri Melia Hotel, щоб піднятися по скелях.

– Вони дуже швидко вистрибнули з човна та одразу ж побігли дертися по камінню, – розповідає очевидець.

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Згодом з’ясувалося, що правоохоронним органам вдалося перехопити 25 мігрантів, 19 із яких були неповнолітніми. Всі вони виявилися громадянами Марокко.

Ніхто з затриманих не був арештований, оскільки вони не вчинили злочину. Ними займуться по-різному, залежно від того, чи вони дорослі чи неповнолітні.

До слова, нещодавно  лідери ЄС домовилися про єдину політику щодо прийому біженців.

Фото: Скріншот відео/Daily Mail

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