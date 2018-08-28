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Дуров розблокує Telegram? Чиї телефони та IP-адреси розкриють і чому

Мессенджер Telegram погодився видавати російським спецслужбам дані користувачів, підозрюваних у тероризмі – якщо є відповідне рішення суду.

Telegram

Про це повідомляється на сайті Telegram в розділі політика конфіденційності.

– Якщо Telegram отримує судове рішення, яке підтверджує, що ви підозрюєтеся у тероризмі, ми можемо розкрити вашу IP-адресу та номер телефону для компетентних органів. Досі такого не траплялося, – йдеться у повідомленні.

Водночас представники Telegram запевняють, що месенджер не стане надавати листування і ключі для дешифрування повідомлень.

– Павло Дуров завжди говорив, що листування не буде надаватися ніякій владі ніяких країн, – повідомив Інтерфаксу глава міжнародної правозахисної групи Агора Павло Чиков.

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Нагадаємо, 13 квітня Таганський суд Москви задовольнив позов Роскомнагляду та постановив заблокувати месенджер Telegram на території Росії.

Фото: Getty Images

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