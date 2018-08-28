Кінець угоди NAFTA: США і Мексика домовилися про торгівлю

США і Мексика домовилися щодо зміни Північноамериканської угоди про вільну торгівлю (NAFTA) і розраховують приступити до переговорів з Канадою.

Про це повідомляє Reuters.

Президент США Дональд Трамп назвав угоду з Мексикою “дуже хорошою”.

За його словами, ця домовленість означає кінець угоди NAFTA, частиною якої також є Канада.

Трамп заявив, що скасує NAFTA, тому що ця назва “має негативне забарвлення”.

Лідери США і Мексики повідомили, що негайно почнуть переговори з Канадою щодо нових умов зони вільної торгівлі.

При цьому Трамп заявив, що введе мита на канадські автомобілі, якщо не вдасться досягти трьохсторонньої угоди.

– Чесно кажучи, найпростіше, що ми можемо зробити, – це ввести мита на їх автомобілі, – сказав президент США.

Прес-секретар міністра закордонних справ Канади Христі Фріланд заявила, що Канада готова до переговорів, але підпише нову угоду лише в тому випадку, якщо вона буде вигідною для країни.

До слова, через ці переговори скасували візит Христі Фріланд в Україну, який повинен був відбутися сьогодні.

Нагадаємо, NAFTA – одна з найбільших у світі зон вільної торгівлі, створена трьома країнами у 1994 році.

Угода забезпечує фактично безперешкодний рух товарів і послуг між США, Мексикою та Канадою.

Раніше Факти ICTV писали, що Канада щороку надаватиме Україні $50 млн протягом 5 років.

Фото: Dreamstine