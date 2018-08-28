Лімонов – Нам мало Путіна, нам мало Криму! Нам потрібен Донбас!

Російський письменник і політичний діяч Едуард Лімонов, який провів своє дитинство в Харкові, розповів в інтерв’ю програмі Вдудь про своє ставлення до президента Росії Володимира Путіна.

У Росії Едуарда Лімонова пов’язують з політикою фашизму і екстремізму, але, тим не менше, російська влада часто використовує публіциста з метою пропаганди. Свого часу Лімонов жив у Франції, а після розпаду Радянського Союзу повернувся в Росію. У 2012-му році Лімонов мав намір взяти участь в президентських виборах, однак ЦВК йому відмовив.

Не так давно Лімонов дав інтерв’ю авторській програмі на центральному російському телебаченні Володимира Познера, проте цензура заборонила випустити інтерв’ю на широкі екрани. В інтерв’ю Юрію Дудю Лімонов торкнувся теми Криму, Донбасу і свого ставлення до Путіна.

– Все життя політичної Росії ви були проти Путіна. Зараз складається враження, що це вже не так …

– Ми були авторами гасла “Росія без Путіна”, з яким зараз ходять полудурки-ліберали, не розуміючи, що багато вже змінилося, і Путін не став краще, але щось він зробив. Завдяки “Кримнаш” він залишиться в серцях російського народу. Це факт. Все інше забудеться до чортової матері.

Але зараз все перевернулося. Нам мало Путіна, мало Криму! Нам потрібен північний Казахстан, нам потрібен Донбас! Тому гасло “Росія без Путіна” нерозумно виглядає зараз. Путін не керує Росією одноосібно. Він ніби фронтмен. Керують Росією близько 30-ти кланів ( ВІДЕО).

– До якого року буде правити Росією Путін?

– Я думаю, що його царювання закінчується. Я не Каспаров, який давав прогнози. Це неможливо. Ми в кінці царювання Путіна. Наступника у нього немає, і це, можливо, велике нещастя всіх нас (громадян Росії – Авт.). Він міг би бути набагато гірше.