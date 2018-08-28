Місце ромів у Європі: як живуть та хто допомагає

Основна проблема не в самих ромах, а у ставленні до них.

Обшарпані панельні будинки, розруха і гори сміття. Район Лунік 9 у словацькому місті Кошице – найбільше поселення ромів у Європі. Тут їх мешкає понад 6 тис.

Ромів сюди переселили з кибиток ще в 90-х – в надії, що вони стануть більш цивілізованими. Натомість місто отримало багатоповерховий циганський табір.

Сюди не ходить громадський транспорт. Місцеві мешканці відділились від ромів стіною. Але це проблеми не вирішує – разом із зростанням населення збільшується і злочинність.

Селище Списький Гргов на сході Словаччини – кольорові будиночки, чистенькі вулиці, усюди квітники сучасні скульптури. Прямо Швейцарія. На перший погляд так і не скажеш, що тут живе велика громада ромів.

Ситуація змінилась після обрання сільським головою Володимира Лядецького. Колишній айті фахівець почав з того, що створив за комунальні гроші будівельну фірму, яка працевлаштувала місцевих ромів.

Усі діти з малечку ходять до муніципальної школи. На здивування непогано володіють англійською.

Роми тут не схожі на інших. У Спиському Гргові практично немає багатодітних сімей, відсутня злочинність і пияцтво.

За подібним сценарієм в Словаччині намагаються інтегрувати до звичайного життя й інших ромів. А їх тут – понад 400 тис. чоловік, а це майже 8% населення. Це набагато більше, аніж в Україні.

Ще більш ізольовано почуваються роми в країнах Старої Європи. Там мало тих, хто живе на одному місці. Роми ведуть переважно кочівний спосіб життя.

У Франції приміром зіштовхнулись з масовим напливом ромів після приєднання до Євросоюзу Румунії та Болгарії.

У французькому Страсбурзі знайшли вихід. Ромів стали селити у спеціальні центри. Там спершу їх навчають французької.

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Далі допомагають отримати освіту і шукати роботу. Такі бонуси змусили ромів осісти на одному місці. В регіоні майже не лишилось стихійних таборів.

Олександр Мушинка професор університету в словацькому місті Пряшів досліджує ромське питання вже багато років. На його думку основна проблема не в самих ромах, а у ставленні до них.

Щоб зменшити градус цієї соціальної напруги невдовзі у Словаччині з’являться цілі містечка для ромів. Там збудують модульні будиночки.

На думку влади, роми мають відчути себе господарями, відповідальними за житло. Це має стати поштовхом для життя на одному місці та пошуку роботи.

І схоже це працює. Ми приїхали до містечка Гіралтовце посеред дня. Вдома тільки жінки й діти. Усі чоловіки на роботі. Треба заробляти не лише на гарячу воду й електроенергію, а ще й на інтернет і телевізор. Адже до хорошого дуже швидко звикаєш.

До слова, в Ужгороді циганів вчать писати та читати українською.