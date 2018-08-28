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Російська бронетехніка під Братиславою: що “вовки” Путіна сховали в країні НАТО

Російський байкерський клуб, який брав участь в анексії Криму та війні на Донбасі тепер облаштовує штаб-квартиру в Словаччині.

База Нічних вовків розміщується всього в п’ятдесяти кілометрах від столиці Словаччини – подалі від людських очей. По дорозі до бази Нічних вовків видно білборд. Так активісти протестують проти розміщення в країні Європейського союзу прихильників Путіна. Долна Крупа – це село, в якому розмістилася база Нічних вовків. Тут кожен знає, де шукати байкерів. Штаб-квартира не в самому селі – а на його околиці. Тут раніше була ферма. У сільській пивний добре пам’ятають – її бички і корови славилися на всю країну.

Територію купив словацький байкер Йозеф Гамбалек. Він – прихильник Путіна. На одному з фото він стоїть неподалік від російського президента і Олександра Залдастанова на прізвисько хірург, який очолює байкерський клуб Нічні Вовки. Залдастанов запам’ятався тим, що з рук Путіна отримав нагороду за взяття Криму. А також кількома гучними провокаціями. Зокрема так званими походами на Берлін, пропагуючи ідеї “Русского мира”. Залдастанову вже заборонений в’їзд в США, Канаду і декількох країн ЄС. У Словаччині Нічні вовки тісно співпрацюють з організацією Словацькі бранці. Вона відома своїми проросійськими настроями. Її активісти воюють на Донбасі на боці бойовиків.

Читайте: Путінські “Нічні вовки” приїхали до терористів на Донбас

За допомогою зображення з квадрокоптера стає зрозуміло, що на базі Нічних вовків, там де раніше стояла військова техніка, зараз порожньо – залишилися тільки трейлери. Схоже, протести словацьких активістів і увага влади налякали Нічних вовків і вони вивезли машини. Позаду центру видно тренувальний майданчик. Там залишилися сліди від важкої двоколісної техніки, на якій можливо і проводили тренування.

Словацька влада буде розслідувати, як фермерське господарство стало раптом штабом Нічних вовків. Схоже, спроба створити європейський центр кремлівських нічних вовків в Словаччині провалилася.

До слова, Факти ICTV розповыдали про те, як Путін у Севастополі зустрівся з байкерами.

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