Санкції проти Росії: які наслідки і до чого вони призведуть

27 серпня нові “пекельні” санкції США проти Росії ввели в дію, і вони загрожують ще сильніше похитнути стан справ в РФ.

Факти ICTV розібралися, до чого вже призвели міжнародні санкції проти Росії, і який збиток може нанести новий етап санкцій.

Що вже зробили санкції з РФ

Міжнародні санкції проти Росії вперше ввели у 2014 році для того, щоб країна припинила агресію проти України.

Всього санкції були введені 41 країною світу, серед яких США, Канада, Австралія, країни ЄС.

Перший етап розпочався у березні 2014 року, коли Євросоюз припинив переговори з РФ про пом’якшення візового режиму і підготовку до саміту тоді ще G8, в якому повинна була брати участь країна-агресор.

Через кілька днів вийшов указ президента США з переліком осіб та організацій, які причетні до окупації Криму і Донбасу Росією.

В середині березня 2014 року, коли ситуація загострилася ще сильніше, почався другий етап санкцій, який не тільки забороняв в’їзд до країн ЄС і США окремих чиновників, а й заморожував активи. Практично за один тиждень десятки країн світу обмежили в’їзд багатьом громадянам Росії і заморозили їхні активи на своїй території.

Через місяць, коли стало зрозуміло, що Росія не намагається виправити ситуацію з агресією зі свого боку, США ввели додаткові санкції проти сімох депутатів Держдуми РФ і заморозили активи 17 компаній, наближених до президента Росії Володимира Путіна. Також було заборонено постачання товарів, які Росія могла використовувати у військових цілях.

Через день, 29 квітня, додаткові санкції ввели Європейський союз, Канада та Японія.

16 липня американські санкції набувають ще більш загрозливого характеру, оскільки вводяться проти низки компаній військово-промислового комплексу РФ (Алмаз-Антей, концерн Калашников, Уралвагонзавод) і нафтогазового сектору (Новатек, Роснефть, Газпромбанк, Зовнішекономбанк).

17 липня увечері з’являється інформація про те, що в небі над Донецькою областю терористи так званої “ДНР” збили малайзійський Боїнг, в результаті чого загинули 298 осіб. Після цього санкції Євросоюзу щодо Росії різко посилилися.

Вже 25 липня під нові санкції Євросоюзу потрапляє багато російських чиновників, а також терористичні угруповання “ЛНР” і “ДНР” і всі пов’язані з ними “організації”.

З цього моменту починається так званий Третій етап санкцій, який триває і до сьогодні. Оскільки санкції розширювалися і подовжувалися кілька разів, пропоную, в подальшому, зосередитися на найголовніших санкціях з боку США.

До кінця 2014 року американці обмежують експорт товарів і технологій для нафтових проектів РФ, офіційно ступає в дію рішення про позбавлення Росії торговельних пільг, забороняється постачати радіаційно стійкі компоненти, які використовують у приладах для реєстрації випромінювання.

У березні 2015 року Америка вирішує розширити список санкцій

Вона вносить в нього російську просепаратистську організацію Євразійський союз молоді, Російський національний комерційний банк, а також кількох колишніх чиновників адміністрації Януковича.

За 2015 рік було введено додаткові санкції, під які потрапили компанії Газпром, Лукойл, Транснафта, Газпром нафта и Сургутнафтогаз. Також нові санкції охопили 12 функціонерів так званих “ЛНР” і “ДНР”, 22 компанії з окупованого Криму, 84 російські компанії.

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У 2016 році під санкції США потрапили КБ Кунцево, 150-й авіаремонтний завод з Калінінграда, Мостотрест и СГМ-міст, дочірні підприємства Алмаз-Антей, Кримські порти, Кримська залізниця. Також активи осіб та організацій з чорного списку були заморожені на території США.

У 2017 році новими санкціями президент США Дональд Трамп прирівняв Росію до Північної Кореї. За цей рік Америка обмежила видачу неміграційних віз росіянам і внесла до списку санкцій оборонні підприємства Новатор і Титан-Барикади.

На початку 2018 року терпіння США почало закінчуватися і в кінці січня з’явився Кремлівський список, в якому знаходилися 114 російських чиновників і 96 наближених до Путіна олігархів.

Крім того, всі інші санкції продовжили ще на рік, і були введені фінансові санкції проти 38 осіб і установ РФ за спробу зруйнувати устрій в демократичних країнах.

До чого ж призвели ці санкції? Росія розлютилася і почала вводити різні антисанкції, які, в багатьох випадках призвели до негативних наслідків для країни. Наприклад, у 2015 році антисанкції РФ призвели до того, що експорт сільгосппродукції з країн Євросоюзу виріс на 5%. Втрату російського ринку компенсували тим, що збільшили експорт м’ясної продукції в США, Гонконг, Китай та інші країни.

Іноді антисанкції приводили до несподіваних дій з боку тих країн, проти яких вони використовувалися. У Польщі у відповідь на ембарго на ввезення більшості овочів і фруктів в суспільстві з’явився флешмоб, який називався З’їж яблуко на зло Путіну.

Хоча на РосТБ розповідають, що “санкції всій країні ні по чому“, реальність є трохи іншою.

Так, єдиний російський лоукостер був змушений призупинити свою роботу, потрапивши під санкції через рейси до окупованого Криму. До 1 січня 2016 року було прийнято мораторій на перерахування пенсійних накопичень громадян в керуючі компанії і в недержавні фонди. На тлі санкцій також почав різко дешевшати рубль.

У 2016 році в Росії заявили, що країна втратила близько $200 млрд через санкції. А у 2018 році в РФ довелося ліквідувати резервний фонд, оскільки він був витрачений на покриття дефіциту держбюджету в попередні роки. Крім того, зріс і внутрішній борг країни й на 2017 рік він становив 7,47 трлн рублів.

Але зараз Росію чекають великі проблеми через нові санкції Америки.

Куди цілять нові санкції

Новий пакет “пекельних” санкцій США був введений через причетність Росії до отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля у Великій Британії. У ньому передбачено припинення кредитування Росії та надання будь-якої фінансової допомоги від державних структур Америки.

Також Росії перестануть продавати будь-які товари оборонного призначення, будівельних і проектних послуг. Будуть недоступні ліцензії на експорт в РФ будь-яких товарів, які входять в список озброєння США і товарів, які можуть загрожувати національній безпеці.

Наслідки таких санкцій для Росії можуть бути плачевними

Вже за кілька днів до їх введення один з найбільших банків Швейцарії Credit Suisse заморозив приблизно 5 млрд швейцарських франків ($5 млрд), пов’язаних з Росією.

Американські аналітики вважають, що нові санкції можуть не відразу привести до бажаного результату, проте Росії варто очікувати перший основний удар в район грошово-кредитної політики країни.

Наприклад, Банк Росії може сповільнити зниження процентної ставки або ж збільшити її через ризик зростання прогнозу по інфляції та ослаблення рубля.

Дослідження Аналітичного кредитного рейтингового агентства говорить про те, що нові санкції США проти Росії можуть привести до відтоку близько 10% інвесторів російських суверенних боргових паперів.

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Найбільше піде інвесторів, які знаходяться в американській юрисдикції. Також наголошується, що зниження попиту на російські державні облігації можна було спостерігати вже після санкцій, введених у квітні 2018 року.

Які санкції ще можуть ввести

Однак це не всі проблеми, з якими доведеться зіткнутися Росії в найближчому майбутньому.

Першу хвилю нових санкцій можна назвати попередженням. Після їх введення Росія повинна в найближчі 3 місяці довести, що не збирається більше використовувати хімічну та біологічну зброю. Якщо ж країна цього не зробить, то її чекає “другий раунд” санкцій, який стане набагато жорсткішим.

Він передбачає повне припинення дипломатичних відносин між Росією і США. В такому випадку діятиме заборона на експорт в РФ будь-яких американських товарів, крім продовольства. Також США припинять імпорт російських товарів, включаючи будь-які нафтопродукти і саму нафту.

Також обговорюються можливості заблокувати програми міжнародних фінансових організацій і позбавити можливості посадки в США літаків, які контролюються урядом Росії.

Як і раніше, моментальних наслідків від таких санкцій для Росії не буде, але довго чекати не доведеться. За оцінками аналітиків першим в такому випадку постраждає російський бізнес, адже позбудеться багатьох партнерів. А після цього й інші міжнародні партнери не захочуть мати справу з ним. Щоб жити у такій “консервації” у РФ є певний запас золотовалютних запасів, якого може вистачити приблизно на 2 роки. Але зараз ніхто не береться давати прогнозів щодо того, що буде в тому випадку, якщо вони закінчаться.

Наостанок варто сказати, що Росія вже готує свої антисанкції. Однак це може тільки призвести до негативних наслідків для країни та її жителів.

До слова, влада США підготувала законопроект про введення нових санкцій, які завадять завершити будівництво газопроводу Північний потік-2 між Росією і Німеччиною.

Владислав Бомбела