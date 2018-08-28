Відпрацювання введення військ. РФ оголосила про наймасштабніші навчання з 1981-го

У Росії з 11 по 15 вересня пройдуть найбільші з 1981 року військові навчання Схід 2018, в яких будуть задіяні близько 300 тис. військових і більше тисячі літаків і вертольотів.

Про це повідомив глава Міноборони РФ Сергій Шойгу, передає ТАСС.

– Вони повторюють у чомусь Захід-81, але, мабуть, у чомусь ще масштабніші. Майже 300 тис. військовослужбовців, більше тисячі літальних апаратів, на майже всіх полігонах Східного і Центрального воєнних округів, також Північний флот, Тихоокеанський флот, повністю задіяні ПДВ, – сказав він.

За його словами, у маневрах також будуть задіяні 36 тис. одиниць наземної техніки – БТРи, танки і БМП.

В одному з етапів навчань братимуть участь підрозділи Монголії і Китаю.

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Нагадаємо, навчання Захід 81 проходили у вересні 1981 року в Білорусі, Прибалтиці та Україні. Під час навчань десятки тисяч радянських військовослужбовців відпрацьовували введення військ на територію Польщі.

До слова, під час навчань Захід 2017 російська армія відпрацювала умовне нанесення ядерного удару.

Фото: mil.ru