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Глава ФІФА подарував Трампу червону картку

Інфантіно та Трамп обговорили підготовку до Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно та президент США Дональд Трамп говорили про футбольний чемпіонат, який США проводитимуть спільно з Мексикою та Канадою. Під час зустрічі Інфантіно подарував Трампу жовту і червону картки футбольного арбітра,  повідомляє Foxnews.

– Це може бути корисним для вас. Судді у футболі мають жовті та червоні картки. Жовта картка – це попередження, – розповів Інфантіно. Потім він дістав червону картку і пояснив, що її потрібно використовувати, “якщо ви хочете вигнати кого-небудь”.

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Трамп узяв червону картку в руки і зробив вигляд, що кидає її. Потім він показав її журналістам.

– Дуже добре. Мені подобається, – підкреслив президент США.

Нагадаємо, Трамп заявив, що поважає сенатора Джона Маккейна і не поїде на його похорон.

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