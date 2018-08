Глава ФІФА подарував Трампу червону картку

Президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно та президент США Дональд Трамп говорили про футбольний чемпіонат, який США проводитимуть спільно з Мексикою та Канадою. Під час зустрічі Інфантіно подарував Трампу жовту і червону картки футбольного арбітра, повідомляє Foxnews.

– Це може бути корисним для вас. Судді у футболі мають жовті та червоні картки. Жовта картка – це попередження, – розповів Інфантіно. Потім він дістав червону картку і пояснив, що її потрібно використовувати, “якщо ви хочете вигнати кого-небудь”.

Трамп узяв червону картку в руки і зробив вигляд, що кидає її. Потім він показав її журналістам.

– Дуже добре. Мені подобається, – підкреслив президент США.

