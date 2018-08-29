Інвестор Північного потоку-2 злякався санкцій США

Інвестор Північного потоку-2 німецький енергетичний концерн Uniper повідомив, що не може допустити введення проти себе санкцій США.

Німецький енергетичний концерн Uniper повідомив, що може відмовитися від участі у будівництві газопроводу Північний потік-2, в якому виступає інвестором, через побоювання потрапити під санкції США.

Про це заявив член правління компанії Крістофер Дельбрюк, слова якого наводить німецьке агентство Finanz Nachrichten.

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– Звичайно, Uniper не може ризикувати, щоб нас дійсно піддали американським санкціям. У цьому випадку нас би виключили з платіжного обороту, ми більше не могли б використовувати американський долар у торгових операціях, – сказав Дельбрюк.

Як повідомлялося, в США завершують роботу над законопроектом про санкції проти компаній, які беруть участь у будівництві газопроводу Північний потік-2.