Схід-2018 – це підготовка РФ до світової війни – експерт

Росія вже щонайменше п’ять років готується до світової війни, яка повинна скоро розпочатися. Головний ворог – США, а також їхні союзники та сателіти на кшталт України, впевнений експерт.

Найбільші військові навчання Схід-2018, які пройдуть у Центральному та Східному військових округах РФ свідчать про активну підготовку Кремлем до світової війни, заявив Апострофу російський військовий оглядач Павло Фельгенгауер.

– У зв’язку з навчаннями Схід-2018 готуватися варто всім: це безпосередня підготовка (Росії. – Ред.) до світової війни. Офіційно Росія вже щонайменше п’ять років готується до світової війни, яка повинна скоро розпочатися.

Така оцінка загроз Генеральним штабом РФ: наростає загроза війни, або глобальної ядерної, або серії великих регіональних воєн на кшталт загальноєвропейської.

Російські військові передбачають напад з усіх боків, будують периметр оборони на всіх напрямках. Але головний ворог, звичайно, – Америка, а також її союзники й сателіти на кшталт України.

За кількістю мобілізованих сил – 300 тисяч осіб – зрозуміло, що це підготовка до глобальної війни. Стільки людей не потрібно для якогось локального конфлікту, – переконаний він.

Фельгенгауер зауважив, що ці навчання більш масштабні, ніж найбільші радянські навчання Захід-1981, коли передбачалося, що світова війна розпочнеться будь-якої секунди.

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Експерт також нагадав, що Росія завжди діяла “тільки оборонно”, вже 500 років.

Тому в результаті “справедливих і оборонних” воєн її територія збільшилася в 50 разів, порівняно з розміром маленького Московського князівства.

– Найкращий захист для Кремля – ​​це напад. І Росія як завжди планує війну з усією земною кулею, – додав він.

Раніше стало відомо, що у вересні Росія проведе найбільші з 1981 року військові навчання Схід-2018. У них задіють близько 300 тис. військових, більше тисячі літаків і вертольотів.

В одному з етапів навчань братимуть участь підрозділи Монголії та Китаю.

Фото: Brendan Hoffman/Getty Images