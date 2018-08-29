Суд в Амстердамі арештував акції Газпрому в Блакитному потоці

Окружний суд Амстердама 30 травня наклав арешт на акції оператора газопроводу Блакитний потік, які належать Газпрому, за позовом НАК Нафтогаз України.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на звіт Газпрому.

– На даний момент ПАТ Газпром оскаржує в судах Швейцарії, Нідерландів і Великобританії дії НАК Нафтогаз України щодо визнання та приведення у виконання арбітражного рішення від 28 лютого 2018 року, в тому числі забезпечувальні заходи, – йдеться в звіті російської компанії.

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Арешт також наклали на погашення заборгованості Блакитного потоку перед Газпромом.

Блакитний потік – це проект морського газопроводу з Росії до Туреччини.

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов’язав Газпром доплатити Нафтогазу 4,63 млрд доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту.

Раніше були арештовані голландські активи ПАТ Газпром.

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