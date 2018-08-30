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Принц Гаррі заспівав зі сцени театру

Принц Гаррі та Меган Маркл здивували публіку появою на світському заході. Герцогиня порушила протокол дрес-коду, а її чоловік – заспівав зі сцени.

Принц Гаррі та Меган Маркл

Принц Гаррі та Меган Маркл відвідали благодійний показ мюзиклу Гамільтон у лондонському театрі Victoria Palace.

Герцогиня з’явилася на публіці в міні-сукні, продемонструвавши свої ноги.

Дрес-код дозволяє представницям королівської сім’ї носити сукні трохи вище колін, проте Меган перевищила допустиму норму на кілька сантиметрів.

Крім того, V-подібний виріз сукні Маркл був надто глибоким, хоча й не демонстрував нічого зайвого.

Фото: Dan Charity – WPA Pool/Getty Images

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Не залишився без уваги також принц Гаррі. Він піднявся на сцену разом з авторами мюзиклу, щоб виголосити промову.

Щоправда перед цим заспівав кілька тактів із пісні, яку виконував персонаж мюзиклу король Георг III.

Нагадаємо, востаннє Меган Маркл і принц Гаррі виходили в світ наприкінці липня. Після цього вони пішли у відпустку.Раніше ЗМІ писали про те, що Меган Маркл вагітна – подружжя нібито чекає двійню.Фото: Dan Charity – WPA Pool/Getty Images

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