Принц Гаррі заспівав зі сцени театру

Принц Гаррі та Меган Маркл здивували публіку появою на світському заході. Герцогиня порушила протокол дрес-коду, а її чоловік – заспівав зі сцени.
та Принц Гаррі відвідали благодійний показ мюзиклу Гамільтон у лондонському театрі Victoria Palace. Меган Маркл
Герцогиня з’явилася на публіці в міні-сукні, продемонструвавши свої ноги.
Дрес-код дозволяє представницям королівської сім’ї носити сукні трохи вище колін, проте Меган перевищила допустиму норму на кілька сантиметрів.
Крім того, V-подібний виріз сукні Маркл був надто глибоким, хоча й не демонстрував нічого зайвого.
Фото: Dan Charity – WPA Pool/Getty Images
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Не залишився без уваги також принц Гаррі. Він піднявся на сцену разом з авторами мюзиклу, щоб виголосити промову.
Щоправда перед цим заспівав кілька тактів із пісні, яку виконував персонаж мюзиклу король Георг III.
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Нагадаємо, востаннє Меган Маркл і принц Гаррі виходили в світ наприкінці липня. Після цього вони пішли у відпустку.Раніше ЗМІ писали про те, що
Меган Маркл вагітна
– подружжя нібито чекає двійню.
Фото:
Dan Charity – WPA Pool/Getty Images
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