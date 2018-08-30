PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Росія випробувала нову секретну ракету/

Росія випробувала нову секретну ракету

Російські військові випробували нову ракету системи протиракетної оборони (ПРО).

Про це повідомили у Мінобороні РФ, пише Inforesist

Випробування відбулися на полігоні Сари-Шаган у Казахстані. Протиракета успішно вразила умовну ціль із заданою точністю, зазначили в російському військовому відомстві.

Всі характеристики ракети – швидкість, дальність польоту і навіть зовнішній вигляд – не розкриваються.

Система протиракетної оборони стоїть на озброєнні військ ПРО ВКС і прикриває Москву і Центральний промисловий район від ударів балістичних ракет. Також серед її завдань – допомога системам попередження про ракетний напад і контролю космічного простору.

Читайте: Росію порівняли з “Нігерією, у якої є ядерна зброя”

До речі, Росія використовує Донбас як полігон для випробування своїх нових боєприпасів, техніки та озброєння.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Валерій Чалий
Україна подала запит в США про купівлю систем ППО – посол
РФ перекинула новітню техніку на Донбас
У центрі Києва виставили Стугни і Корсари – цілять у танк з 5 км
Нацполіція
За стандартами НАТО. Поліцейським видадуть пістолети-кулемети МП-5
Зброя
Озброєні до зубів. Українці мають офіційно майже мільйон “стволів”
18 тис. снарядів на рік: Україна запускає виробництво боєприпасів
Петро Порошенко
В Україні налагодять серійне виробництво дефіцитних боєприпасів – Порошенко
Винищувачі РФ з гіперзвуковою ракетною зброєю Dagger
РФ і Китай створюють зброю, від якої у США немає захисту – американський генерал
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка