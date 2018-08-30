Росія випробувала нову секретну ракету

Російські військові випробували нову ракету системи протиракетної оборони (ПРО).

Про це повідомили у Мінобороні РФ, пише Inforesist

Випробування відбулися на полігоні Сари-Шаган у Казахстані. Протиракета успішно вразила умовну ціль із заданою точністю, зазначили в російському військовому відомстві.

Всі характеристики ракети – швидкість, дальність польоту і навіть зовнішній вигляд – не розкриваються.

Система протиракетної оборони стоїть на озброєнні військ ПРО ВКС і прикриває Москву і Центральний промисловий район від ударів балістичних ракет. Також серед її завдань – допомога системам попередження про ракетний напад і контролю космічного простору.

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До речі, Росія використовує Донбас як полігон для випробування своїх нових боєприпасів, техніки та озброєння.