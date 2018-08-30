Туреччину в розпал сезону завалило снігом

Через сніг у Туреччині були перекриті траси, що ведуть до популярних курортів.

У турецькій провінції Карс у розпал туристичного сезону випав сніг, повідомляє Merkez TV.

Через буйства стихії на декілька годин було перекрито траси, що ведуть до популярних курортів. За даними синоптиків, температура повітря на декілька годин у регіоні опустилася до +7 градусів за Цельсієм.

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Причиною аномального снігопаду став грозовий фронт, що пройшов над регіоном.

Нагадаємо, на початку серпня снігом засипало популярний курорт у Грузії.