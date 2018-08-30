У США пройшла церемонія прощання з Джоном Маккейном

У ротонді Капітолію штату Арізона у місті Фінікс пройшла перша меморіальна служба, присвячена померлому американському сенаторові Джону Маккейну.
Про це повідомляє CNN.
Губернатор Дуг Дуче сказав промову і згадував, що Джон Маккейн був міжнародно відомим діячем, а також найбільшою фігурою в історії Арізони.
Дружина Маккейна притулилася обличчям до гробу, а діти плакали.
У другій половині дня ротонда була відкрита для всіх бажаючих віддати честь сенаторові.Читайте: Я поважаю Маккейна: Трамп вшанував пам'ять сенатора Ми вершимо історію - передсмертне послання Маккейна Битва триває. Чи зміниться курс США щодо України після смерті Маккейна
У четвер у Фініксі пройде відкрита для публіки церемонія пам’яті з ходою через усе місто.
У п’ятницю труну з тілом Маккейна виставлять у Капітолії у Вашингтоні після ще однієї церемонії, присвяченій досягненням сенатора.
У суботу також пройде панахида в Національному соборі Вашингтона, де виступлять екс-президенти Барак Обама і Джордж Буш-молодший.
Похорон Маккейна відбудуться 2 вересня.
Нагадаємо, Сенатор Джон Маккейн помер 25 серпня після тривалої боротьби з раком.
Він був відомий як герой війни, критик авторитарних режимів і впливовий друг України.
Фото: скріни з сюжетів CBS, CNN, Global News
Відео: CBS Evening News