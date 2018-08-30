У США пройшла церемонія прощання з Джоном Маккейном

У ротонді Капітолію штату Арізона у місті Фінікс пройшла перша меморіальна служба, присвячена померлому американському сенаторові Джону Маккейну.

Про це повідомляє CNN.

Губернатор Дуг Дуче сказав промову і згадував, що Джон Маккейн був міжнародно відомим діячем, а також найбільшою фігурою в історії Арізони.

Дружина Маккейна притулилася обличчям до гробу, а діти плакали.

У другій половині дня ротонда була відкрита для всіх бажаючих віддати честь сенаторові.

У четвер у Фініксі пройде відкрита для публіки церемонія пам’яті з ходою через усе місто.

У п’ятницю труну з тілом Маккейна виставлять у Капітолії у Вашингтоні після ще однієї церемонії, присвяченій досягненням сенатора.

У суботу також пройде панахида в Національному соборі Вашингтона, де виступлять екс-президенти Барак Обама і Джордж Буш-молодший.

Похорон Маккейна відбудуться 2 вересня.

















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Нагадаємо, Сенатор Джон Маккейн помер 25 серпня після тривалої боротьби з раком.

Він був відомий як герой війни, критик авторитарних режимів і впливовий друг України.

Фото: скріни з сюжетів CBS, CNN, Global News

Відео: CBS Evening News