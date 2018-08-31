PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Контракт на $805 млн: Boeing співпрацюватиме з ВМС США/

Контракт на $805 млн: Boeing співпрацюватиме з ВМС США

Компанія Boeing отримала замовлення на виробництво чотирьох безпілотних літальних апаратів-дозаправників корабельного базування MQ-25 Stingray для військово-морських сил (ВМС) США.

Про це повідомляє Defense News.

Вартість контракту складає 805 млн доларів. У нього входить розробка, виготовлення, випробування і постачання чотирьох безпілотників.

ВМС розраховують досягти початкової бойової готовності MQ-25 до 2024 року.

До слова, MQ-25 — це програма ВМС США з розробки безпілотної авіаційної системи (БАС) корабельного базування UCAAS (unmanned carrier aviation air system).

Читайте: Американець купив старий Boeing і зробив собі дім

БАС, за планами ВМС, повинна забезпечувати дозаправку літаків в повітрі, щоб з більшою користю застосовувати корабельні винищувачі і збільшити дальність їх дії, стартуючи з авіаносця.

MQ-25 стане першою авіаційною системою, що купується управлінням програм безпілотної авіації ВМС PMA-268.

До речі, за отримання контракту за програмою MQ-25, крім Boeing, боролися компанії Lockheed Martin і General Atomics Aeronautical System Inc, GA-ASI.

Нагадаємо, Boeing поставлятиме комплектуючі для літаків Ан.

ФотоRichair/Dreamstime.com

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Розсекречено! У США оприлюднили розмову Єльцина з Клінтоном про Путіна
США вимагають від РФ припинити тиск на Україну в Азовському морі
США нададуть Україні техніку і зброю для відбиття атаки РФ з моря
У США пройшла церемонія прощання з Джоном Маккейном
Схід-2018 – це підготовка РФ до світової війни – експерт
Санкції
Санкції проти Росії: які наслідки і до чого вони призведуть
Фестиваль для зірок: найкращі фото з Burning Man 2018
Кінець угоди NAFTA: США і Мексика домовилися про торгівлю
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка