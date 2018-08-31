Контракт на $805 млн: Boeing співпрацюватиме з ВМС США

Компанія Boeing отримала замовлення на виробництво чотирьох безпілотних літальних апаратів-дозаправників корабельного базування MQ-25 Stingray для військово-морських сил (ВМС) США.

Про це повідомляє Defense News.

Вартість контракту складає 805 млн доларів. У нього входить розробка, виготовлення, випробування і постачання чотирьох безпілотників.

ВМС розраховують досягти початкової бойової готовності MQ-25 до 2024 року.

До слова, MQ-25 — це програма ВМС США з розробки безпілотної авіаційної системи (БАС) корабельного базування UCAAS (unmanned carrier aviation air system).

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БАС, за планами ВМС, повинна забезпечувати дозаправку літаків в повітрі, щоб з більшою користю застосовувати корабельні винищувачі і збільшити дальність їх дії, стартуючи з авіаносця.

MQ-25 стане першою авіаційною системою, що купується управлінням програм безпілотної авіації ВМС PMA-268.

До речі, за отримання контракту за програмою MQ-25, крім Boeing, боролися компанії Lockheed Martin і General Atomics Aeronautical System Inc, GA-ASI.

Нагадаємо, Boeing поставлятиме комплектуючі для літаків Ан.

Фото: Richair/Dreamstime.com