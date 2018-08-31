Росія завжди буде разом з вами: реакція Путіна на вбивство Захарченка

Президент Росії Володимир Путін висловив співчуття рідним і близьким ватажка так званої “ДНР” Олександра Захарченка, вбитого сьогодні в Донецьку.
Про це повідомляється на сайті Кремля.
– Підле вбивство Олександра Захарченка — це ще одне свідчення: ті, хто вибрав шлях терору, насильства, залякування, не хочуть шукати мирне, політичне рішення конфлікту, не хочуть вести реальний діалог з мешканцями південного-сходу. А роблять небезпечну ставку на дестабілізацію ситуації, на те, щоб поставити народ Донбасу на коліна. Цього в них не вийде, — йдеться в повідомленні.
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Путін висловив сподівання, що організатори понесуть покарання.
– Хочу ще раз висловити співчуття рідним і близьким Олександра Володимировича Захарченка, всім жителям Донбасу. Росія завжди буде разом з вами, – написав він.
Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу у зв’язку з убивством Захарченка по статті “акт міжнародного тероризму” (стаття 361 КК РФ).
Хто вбив Захарченка?
- ФСБ 58%, 74 votes74 votes 58%58%
- Українські спецслужби 23%, 29 votes29 votes 23%23%
- Свої з “ДНР” 20%, 25 votes25 votes 20%20%
Нагадаємо, сьогодні Захарченко був смертельно поранений у центрі Донецька. Вибух стався у кафе Сєпар на вулиці Пушкіна, яке знаходиться в декількох сотнях метрів від резиденції бойовика.
Фото: dreamstime.