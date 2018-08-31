Росія завжди буде разом з вами: реакція Путіна на вбивство Захарченка

Президент Росії Володимир Путін висловив співчуття рідним і близьким ватажка так званої “ДНР” Олександра Захарченка, вбитого сьогодні в Донецьку.

Про це повідомляється на сайті Кремля.

– Підле вбивство Олександра Захарченка — це ще одне свідчення: ті, хто вибрав шлях терору, насильства, залякування, не хочуть шукати мирне, політичне рішення конфлікту, не хочуть вести реальний діалог з мешканцями південного-сходу. А роблять небезпечну ставку на дестабілізацію ситуації, на те, щоб поставити народ Донбасу на коліна. Цього в них не вийде, — йдеться в повідомленні.

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Путін висловив сподівання, що організатори понесуть покарання.

– Хочу ще раз висловити співчуття рідним і близьким Олександра Володимировича Захарченка, всім жителям Донбасу. Росія завжди буде разом з вами, – написав він.

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу у зв’язку з убивством Захарченка по статті “акт міжнародного тероризму” (стаття 361 КК РФ).

Хто вбив Захарченка? ФСБ 58%, 74 votes 74 votes 58% 58%

Українські спецслужби 23%, 29 votes 29 votes 23% 23%

Свої з “ДНР” 20%, 25 votes 25 votes 20% 20% Всього голосів: 128 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Нагадаємо, сьогодні Захарченко був смертельно поранений у центрі Донецька. Вибух стався у кафе Сєпар на вулиці Пушкіна, яке знаходиться в декількох сотнях метрів від резиденції бойовика.

Фото: dreamstime.